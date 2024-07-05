Выгорело 3 гектара: в Павлоградском районе возник лесной пожар

В Павлоградщине загорелась часть леса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Днепропетровщины.

4 июля на территории Павлоградского района возникло возгорание лесного массива вблизи поселка Вязивок Вербковской поселковой территориальной общины, — сообщили в пресс-службе.

Горелая лесная подстилка на общей площади 3 га. Чрезвычайники обуздали пожар.

Всего за прошедшие сутки, 4 июля, пожарные ликвидировали 60 пожаров в экосистемах Днепропетровщины. Согласно данным ГСЧС, общая площадь уничтоженных огнем экосистем составила более 48 гектаров.

Возникло 42 воспламенения сухой растительности, 15 пожаров, где средоточием был мусор, загорелось сельхозугодие и 2 леса. Повсюду огонь был ликвидирован пожарными.

В очередной раз напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в природных экосистемах и во время проведения хозяйственных работ, — отметили в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Напомним, в регионе на следующей неделе синоптики прогнозируют от +35°С до 39°С. В этой связи в Днепропетровской области сохраняется чрезвычайный (5) уровень пожарной опасности.

Лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

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