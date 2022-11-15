Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Выгнали, потому что тот плохо пах: новые подробности скандала с военным в поезде из Днепра

Выгнали, потому что тот плохо пах: новые подробности скандала с военным в поезде из Днепра

Сегодня 10:37
просмотров

В Укрзализныце рассказали новые подробности скандала с военным, которого выгнали из-за "плохого запаха".

Новости Днепра про Выгнали, потому что тот плохо пах: новые подробности скандала с военным в поезде из Днепра

Директор АО «Укрзализныця» Александр Петровский рассказал новые детали скандала с военным, которого выгнали в тамбур. По словам Александра, в компании пересмотрели видео с камер наблюдения, висевших в вагоне.

Все началось 11 ноября, когда военный сел на поезд Днепр – Киев. Муж ехал с передовой к родственникам, но провел 7 часов в тамбуре поезда, потому что его выгнали за «плохой запах». Позже этот случай получил огласку.

После вчерашнего скандала украинцы требовали уволить проводницу, но, как оказалось, она никого не выгоняла, а мужчина ушел из вагона сам. Произошло это после словесной перепалки с пассажирами, которые и сказали военному оскорбительные слова.

Словесная перепалка произошла до того, как проводница начала проверять билеты. Когда работники заметили расстроенного военного в тамбуре, они несколько раз останавливались, пробовали его успокоить и предлагали место в вагоне первого класса. Однако мужчина был очень расстроен и не сообщил, какие слова ему сказали пассажиры.

Настаивать и допытываться считали некорректным. Что именно сказали пассажиры нашему военному – мы точно не знаем, разве что он сам решит, что этим следует поделиться. Но одно одно: то, что он услышал, его ранило, — заметил Александр Петровский.

В Укрзализныце пообещали провести тренинги для персонала психологической помощи. Однако это не устроило комментаторов, которые отметили, что этот случай произошел с молчаливого согласия персонала.

Пассажирам, которым было некомфортно с военными, Александр Петровский посоветовал «закрыть рот» и если их не нравится ехать рядом с защитниками, то они могут выйти на ближайшей станции.

Читайте також:

Новости Днепра про Выгнали, потому что тот плохо пах: новые подробности скандала с военным в поезде из ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Выгнали, потому что тот плохо пах: новые подробности скандала с военным в поезде из ДнепраРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    За сутки ВСУ отразили 10 атак на Донбассе: какая ситуация на фронте
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    За сутки ВСУ отразили 10 атак на Донбассе: какая ситуация на фронте

    Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия…

    Защищая Украину, погиб 28-летний Защитник из Днепропетровськой области
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Защищая Украину, погиб 28-летний Защитник из Днепропетровськой области

    8 ноября, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области…

    Пошкоджені будинки та підприємство: ситуація на Дніпропетровщині
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Пошкоджені будинки та підприємство: ситуація на Дніпропетровщині

    Ночью 15 ноября Никопольский район снова попал под вражеский прицел.…

    В Украине ввели новые штрафы для водителей: что запрещено для днепрян
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    В Украине ввели новые штрафы для водителей: что запрещено для днепрян

    В Украине утвердили перечень изменений в КУоАП. Теперь Кодекс дополнен…

    Последние новости

    За сутки ВСУ отразили 10 атак на Донбассе: какая ситуация на фронте
    За сутки ВСУ отразили 10 атак на Донбассе: какая ситуация на фронте

    Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ по отдельным направлениям, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, они ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Защищая Украину, погиб 28-летний Защитник из Днепропетровськой области
    Защищая Украину, погиб 28-летний Защитник из Днепропетровськой области

    8 ноября, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Александр Воронцов. Он получил ранения при участии в боевых действиях под поселком Клебан-Бык.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Пошкоджені будинки та підприємство: ситуація на Дніпропетровщині
    Пошкоджені будинки та підприємство: ситуація на Дніпропетровщині

    Ночью 15 ноября Никопольский район снова попал под вражеский прицел. «Градами» и тяжелой артиллерией обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Кривом Роге вернули домой мальчика, потерявшегося в городе
    В Кривом Роге вернули домой мальчика, потерявшегося в городе

    Дорогие родители, берегите своих деток!

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    В Украине ввели новые штрафы для водителей: что запрещено для днепрян
    В Украине ввели новые штрафы для водителей: что запрещено для днепрян

    В Украине утвердили перечень изменений в КУоАП. Теперь Кодекс дополнен статьями, запрещающими использование ненадлежащих номерных знаков или их неправильную установку.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    На Днепропетровщине военные дарили женщинам цветы
    На Днепропетровщине военные дарили женщинам цветы

    Трогательную новость опубликовал телеграм-канал "news pavlograd" со ссылкой на сообщения от самих жителей.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Погода на 15 ноября: в Днепре будет прохладно и пасмурно
    Погода на 15 ноября: в Днепре будет прохладно и пасмурно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Они не приедут к нам на танке: Вилкул рассказал о ситуации в Днепропетровской области
    Они не приедут к нам на танке: Вилкул рассказал о ситуации в Днепропетровской области

    Мы выстоим!

    Вчера 22:00
    просмотров
    РФ ведет наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали более 20 мест дислокаций оккупантов, — Генштаб
    РФ ведет наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали более 20 мест дислокаций оккупантов, — Генштаб

    Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А Вооруженные силы Украины атаковали 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Грозит 15 лет за два телефона: в Днепре поймали 16-летнего вора
    Грозит 15 лет за два телефона: в Днепре поймали 16-летнего вора

    В Днепре 19-летний парень напал на мужчину и похитил у него два телефона.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх