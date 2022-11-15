Выгнали, потому что тот плохо пах: новые подробности скандала с военным в поезде из Днепра

Директор АО «Укрзализныця» Александр Петровский рассказал новые детали скандала с военным, которого выгнали в тамбур. По словам Александра, в компании пересмотрели видео с камер наблюдения, висевших в вагоне.
Все началось 11 ноября, когда военный сел на поезд Днепр – Киев. Муж ехал с передовой к родственникам, но провел 7 часов в тамбуре поезда, потому что его выгнали за «плохой запах». Позже этот случай получил огласку.
После вчерашнего скандала украинцы требовали уволить проводницу, но, как оказалось, она никого не выгоняла, а мужчина ушел из вагона сам. Произошло это после словесной перепалки с пассажирами, которые и сказали военному оскорбительные слова.
Словесная перепалка произошла до того, как проводница начала проверять билеты. Когда работники заметили расстроенного военного в тамбуре, они несколько раз останавливались, пробовали его успокоить и предлагали место в вагоне первого класса. Однако мужчина был очень расстроен и не сообщил, какие слова ему сказали пассажиры.
Настаивать и допытываться считали некорректным. Что именно сказали пассажиры нашему военному – мы точно не знаем, разве что он сам решит, что этим следует поделиться. Но одно одно: то, что он услышал, его ранило, — заметил Александр Петровский.
В Укрзализныце пообещали провести тренинги для персонала психологической помощи. Однако это не устроило комментаторов, которые отметили, что этот случай произошел с молчаливого согласия персонала.
Пассажирам, которым было некомфортно с военными, Александр Петровский посоветовал «закрыть рот» и если их не нравится ехать рядом с защитниками, то они могут выйти на ближайшей станции.
Читайте також:
Автор:
Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия…
8 ноября, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области…
Ночью 15 ноября Никопольский район снова попал под вражеский прицел.…
В Украине утвердили перечень изменений в КУоАП. Теперь Кодекс дополнен…
Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ по отдельным направлениям, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, они ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
8 ноября, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Александр Воронцов. Он получил ранения при участии в боевых действиях под поселком Клебан-Бык.
Ночью 15 ноября Никопольский район снова попал под вражеский прицел. «Градами» и тяжелой артиллерией обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады.
Дорогие родители, берегите своих деток!
В Украине утвердили перечень изменений в КУоАП. Теперь Кодекс дополнен статьями, запрещающими использование ненадлежащих номерных знаков или их неправильную установку.
Трогательную новость опубликовал телеграм-канал "news pavlograd" со ссылкой на сообщения от самих жителей.
Одевайтесь теплее, друзья!
Мы выстоим!
Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А Вооруженные силы Украины атаковали 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В Днепре 19-летний парень напал на мужчину и похитил у него два телефона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!