Выгнали, потому что тот плохо пах: новые подробности скандала с военным в поезде из Днепра

В Укрзализныце рассказали новые подробности скандала с военным, которого выгнали из-за "плохого запаха".

Директор АО «Укрзализныця» Александр Петровский рассказал новые детали скандала с военным, которого выгнали в тамбур. По словам Александра, в компании пересмотрели видео с камер наблюдения, висевших в вагоне.

Все началось 11 ноября, когда военный сел на поезд Днепр – Киев. Муж ехал с передовой к родственникам, но провел 7 часов в тамбуре поезда, потому что его выгнали за «плохой запах». Позже этот случай получил огласку.

После вчерашнего скандала украинцы требовали уволить проводницу, но, как оказалось, она никого не выгоняла, а мужчина ушел из вагона сам. Произошло это после словесной перепалки с пассажирами, которые и сказали военному оскорбительные слова.

Словесная перепалка произошла до того, как проводница начала проверять билеты. Когда работники заметили расстроенного военного в тамбуре, они несколько раз останавливались, пробовали его успокоить и предлагали место в вагоне первого класса. Однако мужчина был очень расстроен и не сообщил, какие слова ему сказали пассажиры.

Настаивать и допытываться считали некорректным. Что именно сказали пассажиры нашему военному – мы точно не знаем, разве что он сам решит, что этим следует поделиться. Но одно одно: то, что он услышал, его ранило, — заметил Александр Петровский.

В Укрзализныце пообещали провести тренинги для персонала психологической помощи. Однако это не устроило комментаторов, которые отметили, что этот случай произошел с молчаливого согласия персонала.

Пассажирам, которым было некомфортно с военными, Александр Петровский посоветовал «закрыть рот» и если их не нравится ехать рядом с защитниками, то они могут выйти на ближайшей станции.