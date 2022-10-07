Выехала автобусом из Польши: разыскивают 48-летнюю женщину из Днепропетровской области

Помогите найти человека!

Поисково-спасательный отряд «Милена» разыскивает без вести пропавшую Ольгу Литерову из села Заполички Каменского района.

Известно, что 2 октября женщина выехала автобусом из Польши в Днепр и пропала. В последний раз Ольга была на связи в тот день около 13:00. Где она находится сейчас – неизвестно.

Чтобы найти Ольгу, необходима помощь неравнодушных людей.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, карие глаза, черные короткие волосы.

Была одета: коричневая куртка, худи белого цвета, черные брюки, белые кроссовки.

Особые приметы: шрам на кисти правой руки.

Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, позвоните по номерам: 068-777-01-12 или «102».

Любая информация может быть полезной!

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