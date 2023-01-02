Видимость 200-400 м: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на 3 января объявили предупреждение о метеорологическом явлении: ночью и утром в Днепре и местами по области ожидается туман.
Видимость в тумане – 200-400 м.
Уровень опасности – первый (желтый).
Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя!
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 2 января, жители жилмассива Красный Камень слышали выстрелы.
Вечная слава!
В Украине в этом году было аномальное тепло на Новый…
Ужас...
Вторжение России на территорию Украины привело к масштабному ущербу в экологии страны. Из-за действий окупантов под угрозой оказались заповедные зоны.
Таролог из Днепра Юлия Ефремова предсказывает, что в наступившем году в рФ сменится власть, а Украину ждет победа. Скорее всего праздновать ее будем уже в конце лета. Журналисты dnepr.info взяли эксклюзивный комментарий у таролога.
Российские войска могут осуществить очередной обстрел Украины перед Рождеством 7 января, однако украинские военные ожидают атаки и готовятся отбивать их.
Сегодня, 2 января, жители жилмассива Красный Камень слышали выстрелы.
Житель Каменского поиздевался над 8-летней девочкой.
Пьяные разборки случились в поселке Слобожанское, расположенном в пригороде Днепра.
В Виннице напали на священника.
Вечная слава!
В горсовете отреагировали на случай с брошенными елками на Победе.
В Украине в этом году было аномальное тепло на Новый год.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!