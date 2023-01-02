Видимость 200-400 м: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности

Будьте внимательны!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на 3 января объявили предупреждение о метеорологическом явлении: ночью и утром в Днепре и местами по области ожидается туман.

Видимость в тумане – 200-400 м.

Уровень опасности – первый (желтый).

Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя!

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