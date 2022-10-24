Выдыхать рано: Буданов рассказал, сколько дронов и ракет еще есть у РФ

По словам Буданова, россияне стали использовать иранские шахеды, чтобы экономить свои ракеты. Их у россиян осталось мало, а те, в основном, не точные и не эффективные. Об этом начальник Главного управления разведки рассказал в интервью Українській
Запасы ракет у россиян почти исчерпаны.
Относительно «Искандеров» – это около 13% осталось, по ракетам типа «Калибр-ПЛ», «Калибр-НК» – это около 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет в неприкосновенный запас, — зазначив начальник розвідки.
Однако стоит отметить, что они постепенно пополняют свой арсенал. Делают это медленно, но надеяться, что они скоро выстрелят свой запас – рано.
С дронами все сложнее, говорить о том, что они у них заканчиваются нельзя, потому что Иран поставляет новые партии.
Они заказали около 1700 всех типов дронов, сейчас вторая партия ушла. Но эти 1700 г. еще надо изготовить, — заметил Буданов.
Но он отметил, что ПВО достаточно хорошо справляется с шахедами, до цели долетает около 30% запущенных беспилотников.
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