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Выдыхать рано: Буданов рассказал, сколько дронов и ракет еще есть у РФ

Сегодня 11:06
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Начальник ГУР рассказал, как долго Россия может терроризировать украинцев.

Новости Днепра про Выдыхать рано: Буданов рассказал, сколько дронов и ракет еще есть у РФ

По словам Буданова, россияне стали использовать иранские шахеды, чтобы экономить свои ракеты. Их у россиян осталось мало, а те, в основном, не точные и не эффективные. Об этом начальник Главного управления разведки рассказал в интервью Українській

Запасы ракет у россиян почти исчерпаны.

Относительно «Искандеров» – это около 13% осталось, по ракетам типа «Калибр-ПЛ», «Калибр-НК» – это около 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет в неприкосновенный запас, — зазначив начальник розвідки.

Однако стоит отметить, что они постепенно пополняют свой арсенал. Делают это медленно, но надеяться, что они скоро выстрелят свой запас – рано.

С дронами все сложнее, говорить о том, что они у них заканчиваются нельзя, потому что Иран поставляет новые партии.

Они заказали около 1700 всех типов дронов, сейчас вторая партия ушла. Но эти 1700 г. еще надо изготовить, — заметил Буданов.

Но он отметил, что ПВО достаточно хорошо справляется с шахедами, до цели долетает около 30% запущенных беспилотников.

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Новости Днепра про Выдыхать рано: Буданов рассказал, сколько дронов и ракет еще есть у РФУкраїнська Новости Днепра про Выдыхать рано: Буданов рассказал, сколько дронов и ракет еще есть у РФРусский

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