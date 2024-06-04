Выдать повестку на улице могут даже тем, кто обновил данные в «Резерв+»

Военнообязанным могут вручить повестку на улице даже если они обновили свои данные в Резерв+

Людям, которые обновили свои военные документы через Резерв+, все равно могут вручить повестку на улице. Об этом сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона «Єдині новини».

Обновление учетных данных через приложение Резерв+ означает выполнение нормы закона, которая вступила в силу с 18 мая, однако человек может находиться в розыске из-за нарушения правил военного учета и также может быть направлен на ВЛК.

Украинцы за границей, обновившие свои данные онлайн, должны лично прийти в ТЦК, если они имеют статус «в розыске», и нарушили правила учета. К примеру, снялись с учета в одном месте и не стали в другом. Или юноше, которые выехали за границу до достижения 17-летнего возраста и до сих пор не стали на учет в ТЦК — это можно сделать только лично, в Украине.

«Мы понимаем, что небольшой процент находящихся сейчас за рубежом украинцев можно привлечь к мобилизационным процессам, которые не все планируют возвращаться в Украину. Впрочем, я напомню: находящиеся за рубежом украинцы остаются нашими гражданами и, соответственно, на них распространяется законодательство», — сказал Лазуткин.

По словам Лазуткина, более 1,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение Резерв+.

В частности, данные обновили более 18 тысяч украинцев за границей, 190 тысяч женщин, 164 тысяч забронированных мужчин, более 153 тысяч призывников и более 90 тысяч человек с отсрочкой.