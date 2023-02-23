Выбросили на пустырь у дач: в Днепре в помощи нуждается рыжая кошечка Фокси, у которой гниет лапка

В Днепре спасают рыжую кошечку Фокси.

Об этом рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, кошечку Фокси выбросили на пустырь у дач. У животного тяжелый перелом со смещением, кости пробили кожу и шерсть. Волонтер отметила, что травма старая, поэтому лапка начала гнить.

Если вовремя не сделать операцию по остеосинтезу, во время которой кость правильно зафиксируют, кошка может потерять кавычку.

Сейчас нужно около 6 тысяч гривен на операцию. Кошечке меньше четырех месяцев, она постоянно плачет от боли и страха. Если вы хотите помочь Фокси вылечиться, то перечислить деньги можно по ниже реквизитам.

INSTAGRAM мини-приюта:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Здесь все соцсети и реквизиты приюта: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи

Уманчик Ольга Валентиновна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

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5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

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[email protected], Olga Umanchyk

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ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для кішечки Фоксі”

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