Выбросили на пустырь у дач: в Днепре в помощи нуждается рыжая кошечка Фокси, у которой гниет лапка

Об этом рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
По словам Ольги, кошечку Фокси выбросили на пустырь у дач. У животного тяжелый перелом со смещением, кости пробили кожу и шерсть. Волонтер отметила, что травма старая, поэтому лапка начала гнить.
Если вовремя не сделать операцию по остеосинтезу, во время которой кость правильно зафиксируют, кошка может потерять кавычку.
Сейчас нужно около 6 тысяч гривен на операцию. Кошечке меньше четырех месяцев, она постоянно плачет от боли и страха. Если вы хотите помочь Фокси вылечиться, то перечислить деньги можно по ниже реквизитам.
INSTAGRAM мини-приюта:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Здесь все соцсети и реквизиты приюта: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для кішечки Фоксі”
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