Выброс коксохима в Кривом Роге: специалисты сообщили об экологической ситуации в городе

Цими вихідними Кривий Ріг накрило їдкою чорною хмарою. Пізніше стало відомо, що на одному із підприємств сталася нештатна ситуація через раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми. Згодом неполадки вдалося усунути, але над містом завис смердючий дим.
Експерти криворізького відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб повідомили про екологічну ситуацію у Кривому Розі після викиду з коксохіму. За даними фахівців, якість повітря та води — в нормі.
Станом на ранок 24 червня рівні зовнішнього гамма-випромінювання складають: по м. Кривий Ріг – 0,10-0,12 мкЗв/год, що не перевищує значень природного радіаційного фону, характерного для території міста (до 0,20 мкЗв/год). За інформацією моніторингу, питна вода за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками у місті являється безпечною для споживання населенням, — йдеться у повідомленні.
А ось вчора в повітрі спостерігалися незначні перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту (0,22 мг/ м3, (при нормі 0,2 мг/ м3), аміаку (0, 26мг/м3, при нормі 0,2 мг/м3), сірководню (0, 0085 мг/м3, (при нормі 0,008 мг/м3). Станом на 14 години 23 червня, концентрації забруднювальних речовин вже знаходились у межах норми.
Читайте также:
Автор:
Теперь днем давление в сети водоснабжения будет снижено.
24 июня враг в очередной раз атаковал Никопольщину артиллерией и…
В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло серьезное ДТП с участием…
На Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков.
Сегодня, 24 июня, в Днепре мужчина с кухонным ножом кричал по улице.
Два вуза Днепра попали в двадцатку лидеров в рейтинге ТОП-200 вузов Украины-2024.
Набережная Днепра считается самой длиной в Европе. Ее протяженность от начала до конца составляет более 20 км. Она поделена на три части, которые носят разные названия: Заводская набережная, Сичеславская Набережная и Набережная Победы. Самая популярная среди горожан – Сичеславская Набережная:…
24 июня в Днепропетровской области были введены экстренные отключения света.
Выяснились новые детали жуткого преступления в Кривом Роге, где мать убила своего ребенка.
Стало известно, почему родители 6-месячной девочки подбросили ее в больницу и что с ребенком сейчас.
В Днепре в яхт-клубе "Сич" можно прокатиться на катамаранах и попрыгать на батуте.
Жители Днепра заметили пену на берегу реки.
Сегодня отмечают Рождество Иоанна Предтечи или Крестителя. Праздник имеет два названия поскольку Иоанн предсказал пришествия Иисуса Христа и сам был его предшественником, а также он крестил в водах Иордана Христа.
В Днепре заметили самый дорогой туалет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!