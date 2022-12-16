«Вязальный батальон» утепляет бойцов ВСУ

На темпы вязания оказывает большое влияние график отключения света. Женщины Вязального батальона пряжу получают с улыбками, но к своей работе относятся очень серьезно.

Два месяца назад "Вязальный батальон" принялся за работу, чтобы утеплить наших Защитников. Проект основал народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский.

Сегодня, 16 декабря, в Днепре коммунальщики демонтировали памятники Александру Пушкину…

После очередного ракетного обстрела Днепр снова погрузился в темноту.

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