Вводит необходимое количество инсулина автоматически: Днепр закупил 54 инсулиновых помпы для детей

«Инсулиновая помпа – это совсем другое качество жизни для детей с сахарным диабетом», – днепряне благодарят городские власти за приобретенные инсулиновые помпы.

Жажда перед сном, сильное похудение и потеря энергии – такие симптомы год назад заметила Анна Соколова у 12-летнего сына. Женщина говорит, что диагноз «сахарный диабет» узнала уже после того, как они с ребенком пошли сдавать разные анализы перед школой.

«Это было для нас как гром среди ясного неба. Тогда и не думала, что буду знать такие термины как «база», «звезда» и другие, а также делать своему ребенку шесть уколов в день. Это не легко, но это нужно пройти и понимать, что это – на всю жизнь, и что дети с этой проблемой быстро взрослеют. Я очень благодарю врачей, которые занимаются моим ребенком, и благодарна городским властям за предоставление более эффективного лечения в виде инсулиновой помпы, потому что это совсем другая жизнь для детей с диагнозом «сахарный диабет». Ведь до появления помпы мой сын из-за малого веса покрылся лимфомами, и их было очень видно. Но после появления помпы я уже забыла, что они были», — отметила Анна Соколова.

Больше года с диагнозом «сахарный диабет» и трехлетний мальчик Евгений. Симптомы такие, как и у 12-летнего сына Анны: перед сном выпивал около 2-х литров воды, потеря энергии и боли в животе.

«Мы сразу поехали в больницу, и у него обнаружили 30 ммоль сахара. Тогда уже никаких сомнений не было, что это – сахарный диабет. Мы уже три месяца находимся на помповой терапии, и хочу сказать, что ввиду возраста ребенка и его роста и веса, очень трудно подобрать таким маленьким деткам дозу инсулина, потому что даже 1/10 единицы инсулина может привести к гипогликемии и тяжелому состоянию ребенка. А помпа позволяет вводить и просчитывать необходимое количество инсулина. И это изменило жизнь нашего ребенка, потому что до помпы у сына несколько раз в день мог подняться уровень сахара. А потом от большой дозы, которую мы вводили через шприц-ручку, было резкое понижение сахара. Так что когда мы перешли на помпу — этих прыжков у нас уже не было», — отметила мама Евгения Ирина Мельникова.

Для облегчения жизни детей Днепра, город закупил в 2022 году 54 инсулиновых помпы. Из бюджета города было выделено почти 3,5 млн. гривен. С ноября и по сегодняшний день уже установили 21 помпу детишкам.

«Если брать два последних года – это 2021 и 2022, то всего за средства города было закуплено 79 помп для детей, больных сахарным диабетом. То есть в 2021 году мы приобрели 25 помп через городскую программу «Бюджет участия». В общем, кому устанавливать помпу, решает медицинский работник, а именно врач-эндокринолог, наблюдающий этого ребенка, потому что не у всех детей есть показания на установку этой помпы. Действительно, помпа – это очень прогрессивный метод введения и контроля инсулина, поэтому безусловно это очень хороший прибор. Насос не только контролирует уровень сахара в крови, но и вводит самостоятельно инсулин. К тому же сама инъекция безболезненна. Более того, родители, которые контролируют эти помпы, могут контролировать сахар ребенка в течение дня», — отметила главная специалист департамента здравоохранения населения ГТР Наталья Мороз.

Со своей стороны врач-эндикринолог Виктория добавила: «В целом количество пациентов с сахарным диабетом растет во всем мире как среди детей, так и взрослых.

А в последние 5-7 лет количество детей до 6 лет с диагнозом сахарный диабет значительно возросло. И во всем мире, в Украине и в Днепре этот процент составляет примерно 20. В общем, дети — это особая категория пациентов, потому что колебания гликемии в течение суток влияют на процесс роста, полового созревания, эмоциональную стабильность и скорость возникновения хронических осложнений. Так что такие инсулиновые насосы благодаря индивидуальному введению необходимой дозы инсулина могут улучшить качество жизни ребенка».

Українська Русский

Автор: