Вузовский массив и черта города: в сети опубликовали фото проспекта Гагарина в Днепре 1930-х годов

Проспект Гагарина – один из самых «студенческих» в Днепре. Тут размещены практически все городские вузы и общежития студентов. История территории началась более 100 лет назад, долгое время тут были одни дачи, а сам проспект был «подроблен» на множество небольших улиц.

В начале 1900 –х годов начиная практически от улицы Олеся Гончара и заканчивая Подстанцией в Днепре это был район городских дач. Застроен он был в хаотичном порядке, в основном дачи размещались на правой стороне улицы. Почему так происходило – неизвестно. Скорее всего из-за рельефа местности. Левая часть нынешнего проспекта, с той стороны где находятся здания учебных заведений была слишком близко к балке.

Территория нынешнего проспекта была «разбита» на два названия. Та ее часть, что ближе к парку Шевченко называлась Нагорной улицей, поскольку находилась на горе, а с улицы Олеся Гончара это уже была Лагерная улица.

В 1930-х годах территорию дач начали «теснить» учебные заведения. Тут появились корпуса медицинской академии, общежития различных вузов. В первой половине прошлого века застройка территории дошла практически до ботанического сада. Но тогда ни о каком проспекте не было и речи. Это была просто Вузовская улица, а территорию с жилыми домами планировали назвать «Вузовский массив». И только в 1961 году улица стала проспектом Гагарина. Но он был «короткий» и заканчивался там, где сегодня находится стадион ДНУ.

Тогда же была продлена трамвайная линия маршрута №1. Любопытно, что и на самом нынешнем проспекте Гагарина в то время были проложены рельсы.

Находились они там, где сегодня проходит «разделительная» полоса и растут ели и цветы. Использовалась линия для подвоза строительных материалов.

В начале 1960-х годов было принято решение убрать дачи, а от университета к району Подстанции все еще тянулся район Городских дач, и обустроить на их месте многоквартирные дома высотой в пять этажей. Тогда же начали возводить первые «хрущевки».

Уже к 1965 году это был вполне обустроенный район, а для развлечения жителей тут открыли кинотеатр «Космос».

О том, что когда-то тут были дачи до сих пор напоминает заброшенное здание ресторана «Старая башня», когда-то это была водонапорная башня, снабжающая водой дачные участки, а территория за кругом на Подстанции считалась чертой города.

К середине 1970-х годов территория ДНУ заметно расширилась. Был обустроен студенческий городок, сдан в эксплуатацию главный корпус университета. Среди пятиэтажных домов и общежитий 13 этажное здание смотрелось весьма необычно в то время.

В это же время стремительно расширялась территория проспекта Гагарина у Подстанции. Это была черта города, но тут выросло пару высотных домов.

До середины 1990-х здесь была конечная остановка всего городского транспорта: автобусов и троллейбусов.

фото: блог Артема Костюка

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