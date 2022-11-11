Вузовский массив и черта города: в сети опубликовали фото проспекта Гагарина в Днепре 1930-х годов

В начале 1900 –х годов начиная практически от улицы Олеся Гончара и заканчивая Подстанцией в Днепре это был район городских дач. Застроен он был в хаотичном порядке, в основном дачи размещались на правой стороне улицы. Почему так происходило – неизвестно. Скорее всего из-за рельефа местности. Левая часть нынешнего проспекта, с той стороны где находятся здания учебных заведений была слишком близко к балке.
Территория нынешнего проспекта была «разбита» на два названия. Та ее часть, что ближе к парку Шевченко называлась Нагорной улицей, поскольку находилась на горе, а с улицы Олеся Гончара это уже была Лагерная улица.
В 1930-х годах территорию дач начали «теснить» учебные заведения. Тут появились корпуса медицинской академии, общежития различных вузов. В первой половине прошлого века застройка территории дошла практически до ботанического сада. Но тогда ни о каком проспекте не было и речи. Это была просто Вузовская улица, а территорию с жилыми домами планировали назвать «Вузовский массив». И только в 1961 году улица стала проспектом Гагарина. Но он был «короткий» и заканчивался там, где сегодня находится стадион ДНУ.
Тогда же была продлена трамвайная линия маршрута №1. Любопытно, что и на самом нынешнем проспекте Гагарина в то время были проложены рельсы.
Находились они там, где сегодня проходит «разделительная» полоса и растут ели и цветы. Использовалась линия для подвоза строительных материалов.
В начале 1960-х годов было принято решение убрать дачи, а от университета к району Подстанции все еще тянулся район Городских дач, и обустроить на их месте многоквартирные дома высотой в пять этажей. Тогда же начали возводить первые «хрущевки».
Уже к 1965 году это был вполне обустроенный район, а для развлечения жителей тут открыли кинотеатр «Космос».
О том, что когда-то тут были дачи до сих пор напоминает заброшенное здание ресторана «Старая башня», когда-то это была водонапорная башня, снабжающая водой дачные участки, а территория за кругом на Подстанции считалась чертой города.
К середине 1970-х годов территория ДНУ заметно расширилась. Был обустроен студенческий городок, сдан в эксплуатацию главный корпус университета. Среди пятиэтажных домов и общежитий 13 этажное здание смотрелось весьма необычно в то время.
В это же время стремительно расширялась территория проспекта Гагарина у Подстанции. Это была черта города, но тут выросло пару высотных домов.
До середины 1990-х здесь была конечная остановка всего городского транспорта: автобусов и троллейбусов.
фото: блог Артема Костюка
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
Сегодня – исторический день.
В Днепре в парке Глобы планируют убрать памятник советскому деятелю…
В ночь на 12 ноября Днепр снова затянет туманом. Такая…
Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить…
Над Херсоном висит украинский флаг.
Сегодня – исторический день.
В Днепре в парке Глобы планируют убрать памятник советскому деятелю Алексею Федорову.
На Павлоградских рынках для русского флага было найдено новое применение.
Херсон – это Украина!
В ночь на 12 ноября Днепр снова затянет туманом. Такая погода сохранится до обеда субботы.
Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен военнопленными.
Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить тем, кто живет в домах с электрической плитой. На улице холодно и теплая еда сейчас еще один способ согреться, но, когда нет света о чашке горячего чая или тарелке теплой…
Доставал из воды около пяти минут.
В Новомосковске спасли двух юношей, которые хотели умереть из-за безответной любви.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!