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  • Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грн

Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грн

Сегодня 11:35
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В Днепре снова выставили на торги фабрику АВК.

Новости Днепра про Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грн

Об этом говорится на Prozorro.Продажі.

10 апреля Фонд гарантирования вкладов проведет торги по продаже кредитов Проминвестбанка. Среди лотов залога – кондитерская фабрика АВК в Днепре и оборудование в Донецке.

За 1,26 млрд. гривен можно претендовать на получение помещения фабрики площадью 37 тыс. 847 кв. м стоимостью 92 млн грн, 2 теплотяги с 3 вагонами, 14 погрузчиков.

Заметим, что фабрику в Днепре и имущество АВК уже пытались продать, тогда всего просили 4,4 млрд гривен. То есть цена с сентября 2023 года снизилась почти втрое.

Продажа АВК – что предшествовало?

Убыточную фабрику пытаются продать третий год. В 2020 году на торги выставили производственные мощности АВК. За это хотели выторговать 100 миллионов гривен, чтобы покрыть долги.

У корпорации АВК есть мощности в Киеве, поэтому на полках еще можно увидеть конфеты этой компании. Однако фабрика в Днепре закрылась из-за убыточности и значительной задолженности перед банками. АВК также имела филиалы в Донецке, но после оккупации города в 2014 году бизнес там пришлось закрыть.

Ранее АВК имела одно из самых больших производств сладостей в Украине. До 2014 года до 70% доходов «АВК» получала в России, но после оккупации ею части Донецкой и Луганской областей, торговля со страной-агрессорой прекратилась.

После 2014 года корпорация потеряла значительную часть прибыли. В 2021 году Хозяйственный суд Донецкой области признал ЧАО «АВК» банкротом (по инициативе другой компании владельцев «АВК»). В частности, компания должна:

  • Всеукраинскому банку развития — 291,3 млн грн;
  • Райффайзен Банка — 356,7 млн грн;
  • Проминвестбанка — 1,34 млрд грн;
  • Сбербанка России — 1,2 млрд грн;

В настоящее время Фонд гарантирования вкладов пытается продать кредиты фабрики, чтобы погасить задолженность АИК.

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Новости Днепра про Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грнУкраїнська Новости Днепра про Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грнРусский

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