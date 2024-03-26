Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грн

Об этом говорится на Prozorro.Продажі.
10 апреля Фонд гарантирования вкладов проведет торги по продаже кредитов Проминвестбанка. Среди лотов залога – кондитерская фабрика АВК в Днепре и оборудование в Донецке.
За 1,26 млрд. гривен можно претендовать на получение помещения фабрики площадью 37 тыс. 847 кв. м стоимостью 92 млн грн, 2 теплотяги с 3 вагонами, 14 погрузчиков.
Заметим, что фабрику в Днепре и имущество АВК уже пытались продать, тогда всего просили 4,4 млрд гривен. То есть цена с сентября 2023 года снизилась почти втрое.
Убыточную фабрику пытаются продать третий год. В 2020 году на торги выставили производственные мощности АВК. За это хотели выторговать 100 миллионов гривен, чтобы покрыть долги.
У корпорации АВК есть мощности в Киеве, поэтому на полках еще можно увидеть конфеты этой компании. Однако фабрика в Днепре закрылась из-за убыточности и значительной задолженности перед банками. АВК также имела филиалы в Донецке, но после оккупации города в 2014 году бизнес там пришлось закрыть.
Ранее АВК имела одно из самых больших производств сладостей в Украине. До 2014 года до 70% доходов «АВК» получала в России, но после оккупации ею части Донецкой и Луганской областей, торговля со страной-агрессорой прекратилась.
После 2014 года корпорация потеряла значительную часть прибыли. В 2021 году Хозяйственный суд Донецкой области признал ЧАО «АВК» банкротом (по инициативе другой компании владельцев «АВК»). В частности, компания должна:
В настоящее время Фонд гарантирования вкладов пытается продать кредиты фабрики, чтобы погасить задолженность АИК.
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