Втрое больше: BBC за неделю установило имена еще 935 погибших оккупантов

На основе открытых источников BBC удалось установить имена 16071 российского военного, погибшего на войне в Украине.
Только за последнюю неделю российской службе BBC совместно с изданием «Медиазона», признанным в России «иноагентом», и командой волонтеров удалось подтвердить имена еще 935 погибших.
В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали об около 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились, в феврале снова продолжили расти. По данным издания, это может являться следствием попыток наступления России на Донбассе.
«Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реального уровня потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстоятельства на кладбищах более чем 60 российских населенных пунктов в течение всего 2022 года», — сообщают в BBC.
Кроме того, число подтвержденных по открытым источникам российских потерь за год вторжения в Украину уже превысило официально признанные советские потери в течение почти десяти лет войны в Афганистане, тогда погиб — 15051 человек.
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