Втрое больше: BBC за неделю установило имена еще 935 погибших оккупантов

Число подтвержденных потерь оккупантов за неделю втрое превысило обычные еженедельные цифры Российской Федерации.

На основе открытых источников BBC удалось установить имена 16071 российского военного, погибшего на войне в Украине.

Только за последнюю неделю российской службе BBC совместно с изданием «Медиазона», признанным в России «иноагентом», и командой волонтеров удалось подтвердить имена еще 935 погибших.

В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали об около 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились, в феврале снова продолжили расти. По данным издания, это может являться следствием попыток наступления России на Донбассе.

«Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реального уровня потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстоятельства на кладбищах более чем 60 российских населенных пунктов в течение всего 2022 года», — сообщают в BBC.

Кроме того, число подтвержденных по открытым источникам российских потерь за год вторжения в Украину уже превысило официально признанные советские потери в течение почти десяти лет войны в Афганистане, тогда погиб — 15051 человек.

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