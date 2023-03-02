Второй день подряд в Днепре рождается рекордное количество мальчиков

Жизнь победит!

За последний день зимы и первый день весны 2023 года в Днепре родилось рекордное количество мальчиков.

Так, 28 февраля в нашем городе на свет появилось 14 детей. Из них всего 2 девочки и аж 12 мальчиков.

А 1 марта родилось 19 детей. Из них 5 девочек и 14 мальчиков.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Желаем деткам и их мамочкам здоровья, пусть эта весна принесет долгожданную победу!

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