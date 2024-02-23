Всю ночь бродила вдоль берега: у Никополя пожилая женщина потерялась, когда шла домой

Первым тревогу забил сын 75-летней пенсионерки, который вечером 22 февраля не смог дозвониться маме, когда она вовремя не вернулась домой с работы. На поиски пропавшей женщины со временем отправились правоохранители.
Местная жительница всю ночь ходила вдоль береговой линии неподалеку от своего дома, но не могла сориентироваться и найти путь домой.
Полицейские разыскали женщину, однако при общении обнаружили, что она нуждается в медицинской помощи – у нее онемели руки, ноги и лицо, было заметно нарушение координации движений. Симптомы могли указывать на расстройства здоровья.
Женщину отправили в больницу, где опасения полицейских подтвердились. Врачи направили больную в отделение кардиологии. Сыну сообщили о месте нахождения матери и ее состоянии.
Правоохранители пожелали женщине скорейшего выздоровления.
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