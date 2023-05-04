Вся гнилая: жители Днепра жалуются на некачественный картофель в АТБ

В одном из днепровских АТБ продают почти гнилой картофель. По словам покупателей, они приобрели килограмм бульбы в супермаркете на Запорожском шоссе, 30.
Днепрянка утверждает, что снаружи картофель выглядел хорошо. Уже дома, когда женщина начала ее чистить, оказалось, что бульба чуть не полностью згнила
Другие покупатели говорят, что удивляться не стоит, прошлогодний картофель уже «отжил свое», поэтому нужно брать молодую. Или же в супермаркете не соблюдали правила хранения, поэтому бульба начала портиться.
Некоторые покупатели отмечают, что им тоже попадал некачественный картофель. Более того, из 2-х килограммов, они смогли сварить только несколько штучек.
Фото-доказательства от горожанки:
Отметим, что килограмм картофеля в АТБ стоит около 8 гривен. Хотя цена достаточно «демократична», но покупатели все равно остаются недовольны качеством продукта.
Напомним, вчера в «Мост-Сити» на посетителей супермаркета ссылалась штукатурка.
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