ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 14 крылатых ракет: потери врага

Общие боевые потери противника по состоянию на 17 февраля ориентировочно составили:

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 141 260 своих военных.

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