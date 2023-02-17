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ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 14 крылатых ракет: потери врага

Сегодня 09:30
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Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 141 260 своих военных.

Новости Днепра про ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 14 крылатых ракет: потери врага

Общие боевые потери противника по состоянию на 17 февраля ориентировочно составили:

  • личного состава — 141 260 (+800) человек ликвидировано;
  • танков — 3298 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин — 6 520 (+3) единиц;
  • артиллерийских систем — 2 322 (+16) единицы;
  • РСЗО — 467 (+1) единиц;
  • средства ПВО — 241 (+2) единица;
  • самолетов — 298 (+0) единиц;
  • вертолетов — 287 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 013 (+1) единиц;
  • крылатые ракеты — 871 (+14) единиц;
  • корабли/катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20) единиц;
  • специальная техника — 221 (+2) единица.

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Новости Днепра про ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 14 крылатых ракет: потери врагаУкраїнська Новости Днепра про ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 14 крылатых ракет: потери врагаРусский

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