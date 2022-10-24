Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, — Генштаб

ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, — Генштаб

Сегодня 22:00
просмотров

Вооруженные силы Украины вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Новости Днепра про ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток Силы обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское. Благодаря успешным действиям наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Республики Беларусь. В том числе и ударными БПЛА иранского производства.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красное, Огурцово, Старица и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Каменка, Дроновка, Заречное, Надежда и Белогоровка;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Верхнекаменное, Озаряновка, Опросное, Соледарь, Спорное и Яковское;

на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг вел обстрелы, в частности, в районы Квитневого, Благодатного, Белогорки, Правдиного, Партизанского, Давыдового Брода и Трифоновки.

Авиация сил обороны, в течение текущих суток, нанесла семнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета.

Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили четыре пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника.

Читайте также:

Новости Днепра про ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    «Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области

    Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, 243 дня подходит к…

    Президента «Мотор Сичи» Богуслаева взяли под стражу
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Президента «Мотор Сичи» Богуслаева взяли под стражу

    По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд…

    В Днепре на Передовой столкнулись Kia, ВАЗ и Skoda: водителя доставали спасатели
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В Днепре на Передовой столкнулись Kia, ВАЗ и Skoda: водителя доставали спасатели

    В понедельник, 24 октября, на улице Передовой произошла тройная авария.…

    В Днепре на берег выбросило мину: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Днепре на берег выбросило мину: подробности

    В Днепре на берег выбросило минометную мину. На место вызвали…

    Последние новости

    «Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области
    «Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области

    Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, 243 дня подходит к концу.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Президента «Мотор Сичи» Богуслаева взяли под стражу
    Президента «Мотор Сичи» Богуслаева взяли под стражу

    По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    В Кривом Роге под окнами дома нашли гранату: подробности
    В Кривом Роге под окнами дома нашли гранату: подробности

    В Металлургическом районе Кривого Рога прохожие нашли гранату под окнами высотного дома.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре на Передовой столкнулись Kia, ВАЗ и Skoda: водителя доставали спасатели
    В Днепре на Передовой столкнулись Kia, ВАЗ и Skoda: водителя доставали спасатели

    В понедельник, 24 октября, на улице Передовой произошла тройная авария. Там столкнулись автомобили Kia, ВАЗ и Skoda. Пострадавшего водителя Kia забрали в больницу.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Днепре на берег выбросило мину: подробности
    В Днепре на берег выбросило мину: подробности

    В Днепре на берег выбросило минометную мину. На место вызвали полицию и ГСЧС.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре цена сала взлетела до небес: сколько стоит продукт
    В Днепре цена сала взлетела до небес: сколько стоит продукт

    За последние несколько месяцев в Днепре существенно подорожало сало. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Еще в июле по их данным, кило продукта обходилось в 124 грн. Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоит сало в магазинах и на рынках…

    Сегодня 17:38
    просмотров
    Жители Днепра смогут увидеть солнечное затмение 25 октября
    Жители Днепра смогут увидеть солнечное затмение 25 октября

    Жители Днепра смогут увидеть частичное солнечное затмение 25 октября.

    Сегодня 17:31
    просмотров
    За полчаса военные приземлили два российских КА-52 на юге Украины
    За полчаса военные приземлили два российских КА-52 на юге Украины

    Украинские военные на Юге ликвидировали два КА-52 россиянина.

    Сегодня 16:50
    0
    просмотров
    В Днепре на парковке «Эпицентра» умер мужчина
    В Днепре на парковке «Эпицентра» умер мужчина

    Сегодня, 24 октября, возле «Эпицентра», что на Запорожском шоссе, умер мужчина.

    Сегодня 16:15
    0
    просмотров
    Не ждите зря: в Днепре 19 трамвай поедет в ДЕПО раньше
    Не ждите зря: в Днепре 19 трамвай поедет в ДЕПО раньше

    В Днепре снова изменения в работе трамвая 19.

    Сегодня 15:43
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх