ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, — Генштаб

Вооруженные силы Украины вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток Силы обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское. Благодаря успешным действиям наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Республики Беларусь. В том числе и ударными БПЛА иранского производства.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красное, Огурцово, Старица и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Каменка, Дроновка, Заречное, Надежда и Белогоровка;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Верхнекаменное, Озаряновка, Опросное, Соледарь, Спорное и Яковское;

на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг вел обстрелы, в частности, в районы Квитневого, Благодатного, Белогорки, Правдиного, Партизанского, Давыдового Брода и Трифоновки.

Авиация сил обороны, в течение текущих суток, нанесла семнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета.

Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили четыре пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника.

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