ВСУ впервые вошли в топ-15 армий мира

Об этом сообщают в компании Global Firepower (GFP).
Годом ранее украинская армия занимала в рейтинге 22-е место. В этом году ВСУ удалось обойти в рейтинге армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии.
«Поскольку Украина продолжает свою оборону против России, она увеличила свой показатель индекса GFP за текущий год в результате ответных действий, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада, а также введения новых ключевых категорий, что благоприятно сказывается на ее общем положении в списке», — говорится в материале.
При этом эксперты подчеркнули, что 2023 год окажется решающим в направлении войны России против Украины, поскольку «стрессы и требования длительной войны против более крупной соседней державы в конечном итоге дадут о себе знать».
Первую строку в рейтинге армий мира занимают Соединенные Штаты.
Отметим, что рейтинг армий мира составляется на основе имеющейся в настоящее время огневой мощи.
В итоговом рейтинге глобальной огневой мощи используется более 60 индивидуальных факторов для определения показателя PowerIndex конкретной нации, причем категории варьируются от количества военных подразделений и финансового положения до логистических возможностей и географии.
Читайте также:
Автор:
В четверг, 5 января, в 19:34 на линию "102" позвонили…
В Днепропетровской области задержали фанатов РФ.
В Днепре продолжают убирать памятники, посвященные людям, не имеющим к…
В Днепре показали удивительные фигурки древних животных.
Новому речному порту Днепра почти 35 лет. До этого вокзал на воде располагался ниже по течению и выглядел совсем иначе. Здание было компактным, с колоннами и беседкой на крыше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел первый порт Днепра, проработавший в…
В четверг, 5 января, в 19:34 на линию "102" позвонили медики одной из днепровских больниц.
В Днепропетровской области задержали фанатов РФ.
В Днепре продолжают убирать памятники, посвященные людям, не имеющим к нашему городу никакого отношения. Сегодня журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел памятник Ломоносову, что находится на бульварной части проспекта Яворницкого и откуда он взялся в нашем городе.
В Днепре показали удивительные фигурки древних животных.
В феврале 2020 года возле автозаправочной станции житель Днепра схватил 11-летнюю девочку за шею.
Это один из первых спутников созвездия, которое поможет аграриям во всем мире.
Вечная слава!
Приложения, показывающие движение транспорта в Днепре, могут работать некорректно, а если добавить периодические проблемы со связью, то сложно узнать, когда тот или иной маршрут начинает движение и с каким интервалом.
На войне погиб выпускник ДНУ Артем Збаранский.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!