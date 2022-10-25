ВСУ уничтожили за сутки самолет, 3 вертолета, 21 танк и 480 россиян: потери врага на 25 октября

Слава Украине! Слава ВСУ!

По состоянию на 244 день полномасштабной войны в Украине уже ликвидировано 68 420 российских солдат. Только за прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 480 оккупантов.

Кроме того, ВСУ сожгли много вражеской техники: 2611 (+21 за минувшие сутки) танков, 5321 (+26) ББМ, 271 самолет, 248 вертолетов, 1372 БПЛА и т.д.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 68420 (+480) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 611 (+21),

боевых бронированных машин ‒ 5321 (+26),

артиллерийских систем – 1 674 (+1),

РСЗО – 377 (+2),

средств ПВО ‒ 190 (+1),

самолетов – 271 (+1),

вертолетов – 248 (+3),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2),

крылатых ракет ‒ 350 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4054 (+10),

специальной техники – 149 (+0).

Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, — Генштаб.

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