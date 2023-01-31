ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, а РФ несет большие потери на Донбассе, — Генштаб

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.
Российские оккупанты в течение суток нанесли 3 авиационных и 3 ракетных удара. Также было совершено более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.
Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее захваченных рубежей. В Херсонском направлении обстреливает позиции наших подразделений и гражданских объектов.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском направлении противник совершил обстрелы из минометов в районах населенных пунктов Клюсы, Мостики, Гута-Студенецкая, Леоновка Черниговской области; Сопич, Волфин Сумской области и Лемищин Харьковской области.
На Слобожанском направлении противник не прекращает производить обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении враг осуществил обстрел позиций наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Ковалевка Луганской области.
На Лиманском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Тоненько, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.
На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов: Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленко, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 15 населенных пунктов, в частности: Времивка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Новоданиловка Запорожской области.
На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 17 населенных пунктов в частности: Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.
Оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области. Так, российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов.
В Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК «Вагнера» значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями, что может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника.
Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 9 района сосредоточения живой силы противника и 1 склад боеприпасов.
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