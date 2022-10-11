ВСУ уничтожили вражеский комплекс С-300 и отразили все атаки на Донбассе, — Генштаб

В течение текущих суток оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар, применили по нашей стране почти тридцать крылатых ракет, нанесли семь авиационных ударов и совершили около двадцати пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Тридцать две воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Украины по разным направлениям. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотных летательных аппаратов.
В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Ночью враг задействовал восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти «беспилотники» уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:
на Северском направлении — Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области;
на Слобожанском направлении — Сотницкий Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань;
на Краматорском направлении — Райгородок, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка, Торское и Спорное;
на Бахмутском направлении — Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Опросное, Майорск и Нью-Йорк;
на Авдеевском направлении — Бердичи, Авдеевка, Каменка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях — Успеновка, Нескучное, Полтавка, Угледар, Железнодорожное, Малиновка, Волшебное и Белогорье.
В Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огневого влияния испытали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них — Давидов Брид, Новая Каменка, Благодативка, Широкое, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.
За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.
В Запорожской области силами обороны за предыдущие дни поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около шестидесяти военнослужащих российских оккупационных войск.
Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.
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