ВСУ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления РФ, — Генштаб

Вооруженным силам Украины удалось уничтожить радиоэлектронную станцию и пункт управления оккупантов.

В течение суток противник нанес 22 авиационных удара и произвел более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается высокой на всей территории Украины.

Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Кроме того, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. На Запорожском направлении проводил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь. Отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ровно и Новодмитровка Сумской области и Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Дружелюбовка в Харьковской области и Новоегоровка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

В Бахмутском направлении под огонь попали районы 13 населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огонь врага попали Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали свыше 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь в Донецкой области и Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в частности, попали районы населенных пунктов Антоновка, Берегово, Веселое, Федоровка, Львов и Херсон. В который раз пострадали мирные жители.

Российские оккупационные войска не прекращают мародерство на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустующие помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 3 — по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы оккупантов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

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