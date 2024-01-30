ВСУ уничтожили российский истребитель Су-34 в Луганской области стоимостью $36 млн

В понедельник, 29 января, украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик россиян Су-34 над Луганской областью.
Об этом сегодня сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
Верьте в Вооруженные силы Украины. Мы победим. Слава Украине, – добавил Андрей Ковалев.
Отметим, ориентировочная стоимость истребителя Су-34 составляет $36 млн.
В целом, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.
Напомним, ранее мы писали, что украинские воины уничтожили вражеский самолет А-50.
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