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ВСУ уничтожили 560 россиян, 8 ББМ и 12 артсистем за сутки

Сегодня 09:30
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По данным на утро четверга, 30 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 172 900 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 8 ББМ и 12 артсистем.

Новости Днепра про ВСУ уничтожили 560 россиян, 8 ББМ и 12 артсистем за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 172900 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 3610 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6974 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2671 (+12) ед,
  • РСЗО — 526 (+0) ед,
  • средства ПВО — 278 (+1) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+0),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11) ед,
  • специальная техника — 291 (+3).

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Новости Днепра про ВСУ уничтожили 560 россиян, 8 ББМ и 12 артсистем за суткиУкраїнська Новости Днепра про ВСУ уничтожили 560 россиян, 8 ББМ и 12 артсистем за суткиРусский

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