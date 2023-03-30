ВСУ уничтожили 560 россиян, 8 ББМ и 12 артсистем за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:

По данным на утро четверга, 30 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 172 900 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 8 ББМ и 12 артсистем.

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