ВСУ спасли из-под горящего российского танка трехметрового питона по имени Купянск (ВИДЕО)

Во время освобождения Купянска Харьковской области боец ВСУ спас трехметрового питона из-под горящего российского танка. Захватчики украли змею незадолго до этого из элитной бани с террариумом, когда город еще был в оккупации.

Спасенное пресмыкающееся украинские защитники назвали в честь освобожденного города — Купянском. Об этом сообщает «Суспільне Харків».

«У нас была позиция с бомбоубежищем. На нас ежедневно выезжало 2 танка. Наши позиции обстреливали, мы эти 2 танка подбили, они начали гореть. Не знаю, как я увидел, была температура -3 градуса, плохое зрение. А питон был весь чумазый и выползал из-под танка. Я подбегаю, хватаю его как канат и тяну за собой», — поделился военный.

Боец забрал питона с собой в Харьков. Думал оставить дома. Однако впоследствии понял, что ухаживать за таким животным не просто, поэтому попросил волонтеров пристроить его.

«Когда я питона привез в Харьков, запустил в квартиру, то квартира стала его, а не моя. Я не мог зайти в квартиру — когда выпустил его, начал бояться… Оставить его с девушкой побоялся, ведь это большая змея. Позвонил волонтерам и говорю: у меня есть 3-метровый питон, его надо куда-то пристроить. Они спросили, где я его взял. Я ответил — трофей, отбитый у россиян», — рассказал воин.

В конце концов питон по имени Купянск оказался у профессора Харьковского университета имени Каразина Дмитрия Шабанова. По его словам, пресмыкающееся не агрессивное, привыкшее к людям, раз в несколько недель ест крыс.

«Меня очень веселит, что человек, который вытащил его из-под танка, боится его», — прокомментировал Шабанов.

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