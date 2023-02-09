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ВСУ сбили три вражеских беспилотника, — Генштаб

Сегодня 19:15
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Украинские военные сбили три вражеских беспилотника, а оккупанты не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру и обстреливают гражданские объекты мирного населения.

Новости Днепра про ВСУ сбили три вражеских беспилотника, - Генштаб

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.

Противник, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток противник нанес 41 авиационный и 3 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. Также произвел 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация – без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговская область; Середина Буда, Бруски, Атинское, Степок Сумской области, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица, Двухлетняя, Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Купянск, Песчаное, Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении подверглись обстрелам районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Северное, Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Волшебное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов, в частности: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Берегово и Херсон.

Противник продолжает нести потери. Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия «Приднепровская Биотес» в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью.

Авиация Сил обороны Украины в течение этих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили 3 БпЛА противника: 2 типа «Орлан-10» и 1 — «Орион».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления противника, 2 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и позицию противовоздушной обороны противника.

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Новости Днепра про ВСУ сбили три вражеских беспилотника, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ сбили три вражеских беспилотника, - ГенштабРусский

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