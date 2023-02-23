ВСУ сбили два вражеских беспилотника, — Генштаб

Противник продолжает нести потери на Донецком направлении, а украинские военные сбили вражеские беспилотники типа "Мерлин" и ZALA.

Основные усилия Российская Федерация сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Изменений в составе и положении вражеских группировок войск не отмечается. Для уточнения положения наших подразделений и коррекции огня артиллерии противник активно ведет воздушную разведку. Как следствие — теряет технику: наши защитники уничтожили российские БПЛА типа «Мерлин» и ZALA.

В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных ударов, один из которых — по гражданскому административному зданию города Двуречная в Харьковской области, и 28 авиационных ударов. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка в Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Значительна угроза нанесения дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачие, Рыжевка, Водологи, Басовка и Майское Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. В частности, Гранова, Красного, Мороховца, Зеленого, Вильчи, Нестерного, Бударок, Колодезного, Двуречную и Западного.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Берестово Харьковской области; Краснопоповка, Невское, Диброва, Серебрянское лесничество и Белогоровка в Луганской области; Григоровка, Спорное, Берестово, Раздолевка и Федоровка Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Гряниковки, Котляровки, Крахмального в Харьковской области и Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области, а также Сакко-Ванцетти Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелы подверглись 13 населенным пунктам, в частности, Васюковка, Железнянское, Берховка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области. Оккупанты нанесли удар силами армейской авиации в районе Васюкивки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки — успеха не имел. Под артиллерийские обстрелы попали районы около 15 населенных пунктов. Среди них — Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Нескучное, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Высшетарасовка, Добрая Надежда и Марганец – Днепропетровской.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Качкаровка, Казацкое, Львове, Ивановка, Никольское, Молодежное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка и Днепровское Херсонской области. В целом районы 25 населенных пунктов.

Противник продолжает нести потери. Так, в Донецке, в ночь с 21 на 22 февраля отмечено прибытие в травматологический центр 6 автомобилей скорой помощи с ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

В Мелитополе Запорожской области, в местной школе, для детей со всего города вроде бы на «добровольной основе» планируется принятие присяги «юнармейцев». Также на базе указанного учебного заведения планируется сформировать так называемый «всероссийский корпус спасателей».

Оккупанты вызывая гуманитарный кризис в оккупированном Мариуполе, склоняют местное население за продовольственные пайки привлекаться к оборудованию позиций вокруг этого города. Оплата указанной трудовой деятельности не определена. Большинство человек получают только продовольственные наборы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 3 района сосредоточения живой силы и один другой важный объект врага.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: