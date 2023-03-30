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  • ВСУ отразили почти 50 атак и уничтожили два склада боеприпасов россиян, — Генштаб

ВСУ отразили почти 50 атак и уничтожили два склада боеприпасов россиян, — Генштаб

Сегодня 20:30
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Украинские военные отразили 47 атак российских оккупантов на Донбассе, а также уничтожили два склада боеприпасов захватчиков.

Новости Днепра про ВСУ отразили почти 50 атак и уничтожили два склада боеприпасов россиян, - Генштаб

В течение 30 марта россияне нанесли один ракетный и три авиационных удара, совершили пять обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Белогоровка. На указанных направлениях украинские бойцы отразили 47 вражеских атак.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, признаков формирований наступательных группировок не зафиксировано. За сутки захватчики обстреливали населенные пункты Горск Черниговской области, Нововасиловка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также населенные пункты Гранов, Казачья Лопань, Волчанск, Зибино и Бударки в Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. Под артиллерийские обстрелы попали населенные пункты Дворечанское, Западное, Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия города Бахмут. Украинские военные мужественно удерживают город и отражают многочисленные вражеские атаки. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Василовка, Дружковка, Бахмут Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики вели наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, успеха не добились. Обстреляли, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку, Курахово и Новомихайловку Донецкой области.
  • В Шахтерском направлении россияне обстреляли населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты атаковали населенные пункты Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области; Марганец и Никополь — Днепропетровской; Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Бургунка, Антоновка, Берегово Херсонской области и Очаков в Николаевской области.

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Новости Днепра про ВСУ отразили почти 50 атак и уничтожили два склада боеприпасов россиян, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили почти 50 атак и уничтожили два склада боеприпасов россиян, - ГенштабРусский

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