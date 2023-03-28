ВСУ отразили десятки вражеских атак на Востоке и уничтожили склад боеприпасов россиян, — Генштаб

Украинские военные отразили 24 вражеских атаки на Донбассе, а также уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.

В течение 28 марта россияне нанесли 11 авиационных и 2 ракетных ударов, совершили более 10 обстрелов из РСЗО.

При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь оккупанты и дальше игнорируют законы и обычаи войны, продолжают применять террор против мирного населения. Сегодня в результате ракетного удара по инфраструктуре Богодухова Харьковской области пострадали гражданские люди, также повреждены частные дома.

Захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Белогоровка и их окрестности. В течение суток украинские военные отразили 24 атаки россияне на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы. В Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск Вооруженных сил России. Оккупанты продолжают сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За сутки захватчики обстреляли районы населенных пунктов Белополье и Волфино Сумской области, а также районы населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка и Строевка в Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое. Обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка, Берестово Харьковской области; Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовые действия Бахмута, но украинские военные мужественно удерживают город, отражают многочисленные вражеские атаки. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области. Атаковали населенные пункты Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Шумы и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не достигли. Совершили обстрелы населенных пунктов. Среди них — Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток россияне обстреляли районы населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времевка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия. Обстреляли населенные пункты Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

Тем временем авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад боеприпасов.

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