ВСУ отразили атаки врага в районе 7 населенных пунктов, — Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
Оборонно-промышленный комплекс Беларуси задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме этого, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.
В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:
на Северском направлении — Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасиловка и Сорокино Сумской области;
на Слобожанском направлении — Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Дворична и Дворичне;
на Краматорском направлении — Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;
на Бахмутском направлении — Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск Спорное и Яковлевка;
на Авдеевском направлении — Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях — Большая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.
В Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давидов Брид, Благодативка, Сухой Пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.
В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за обилия раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, оккупанты направили ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей РФ.
Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, а также более 20 других важных объектов врага.
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