ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, — Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Белоруси военные комиссариаты проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.
На Северском направлении противник совершил обстрелы из РСЗО в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Нововасиловка, Атинск, Искрисковщина, Павловка, Водологи и Краснополье Сумской области.
На Слобожанском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка и Строевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг произвел огненное поражение неподалеку от Новомлинска, Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площадка, Краснопоповка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневого воздействия подверглись Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Марганец Днепропетровской области и Херсон.
Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатное Харьковской области, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площадка, Краснопоповка и Диброва Луганской области и Новоселовка, Ямполевка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут , Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
На территории временно оккупированного Крыма вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск-Джанкой.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три пункта управления, три склада боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.
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