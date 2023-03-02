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ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления

Сегодня 09:00
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ВСУ за сутки отразили более 170 атак противника. Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Новости Днепра про ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления

В общей сложности, оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали 2 БпЛА «Шахед-136». Ударные дроны сбиты. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На ВолынскомПолесскомСеверском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено. За сутки противник обстрелял населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново и Кондрашовка Харьковской области.

В приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

  • На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Удачи не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области; Куземивка, Макеевка, Кременная, Белогоровка, Диброва в Луганской области и Звановка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Штурмует город Бахмут. ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут и Ивановское. Обстрелам подверглись Бондарное, Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка. Обстрелял районы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Богоявленка и Большая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов. Среди них – Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Никополь, Змиевка, Казацкое, Новоселка, Инженерное, Белозерка, Днепровское и город Херсон.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных объекта врага.

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Новости Днепра про ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направленияУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направленияРусский

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