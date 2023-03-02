ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления

В общей сложности, оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали 2 БпЛА «Шахед-136». Ударные дроны сбиты. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено. За сутки противник обстрелял населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново и Кондрашовка Харьковской области.
В приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.
Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных объекта врага.
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