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ВСУ отбили все атаки оккупантов на Донбассе и атаковали шесть ЗРК, — Генштаб

Сегодня 20:30
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях. .

Новости Днепра про ВСУ отбили все атаки оккупантов на Донбассе и атаковали шесть ЗРК, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны по отдельным направлениям. Вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Противник продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилым районам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка вооруженных сил республики Беларусь с отработкой учебно-боевых задач. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение БПЛА «Shahed-136» с территории республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. БПЛА задействован для корректировки огня артиллерии;

на Краматорском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов;

на Бахмутском направлении противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное;

на Авдеевском направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Огненное влияние испытали более 20 населенных пунктов. Среди них — Новоселка, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Малиновка, Нескучное, Орехов, Волшебное и Ольговское.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Враг пытается компенсировать значительные потери за счет новых партий мобилизованных граждан Российской Федерации, прошедших ускоренную подготовку.

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледарь, Спирное, Майорск и Красногоровка.

Авиация сил обороны нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 10 БПЛА и 4 вертолета врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 4 боеприпаса. Кроме того, в зону огневого поражения также попали позиции ПВО и РЭБ и другие военные цели.

 

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Новости Днепра про ВСУ отбили все атаки оккупантов на Донбассе и атаковали шесть ЗРК, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отбили все атаки оккупантов на Донбассе и атаковали шесть ЗРК, - ГенштабРусский

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