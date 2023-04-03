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  • ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, — Генштаб

ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские бойцы отбили более 45 атак российских оккупантов и уничтожили вражеский разведывательный БпЛА.

Новости Днепра про ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, - Генштаб

За сутки противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизма каждого воина, в течение суток было отражено более 45 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Российская Федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию Республики Беларусь, ее военную инфраструктуру. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Запсилья и Мирополья Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рублено и Ольховатка в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двухлетняя, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка в Донецкой области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки. Вместе с тем, враг обстрелял Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них — Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон.

В Скадовском районе Херсонской области, российская оккупационная так называемая власть начала составление списков лиц из местных жителей, которые соглашаются на «эвакуацию» в Крым или на территорию Российской Федерации. Известно, что «эвакуация» пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, атаковали район сосредоточения живой силы противника.

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Новости Днепра про ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, - ГенштабРусский

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