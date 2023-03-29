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ВСУ отбили 57 атак россиян на четырех направлениях, — Генштаб

Сегодня 08:30
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ВСУ отбили 57 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Новости Днепра про ВСУ отбили 57 атак россиян на четырех направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки противник нанес 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения», — отметили в Генштабе.

28 марта, в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области, пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфине Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольхуватка.

На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двухлетняя, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Тем не менее, наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. В частности, под огонь оккупантов попали Новокалиново, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка и Херсон.

Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в своих целях. Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койкомест. Сейчас в медицинском учреждении лечат оккупантов, имеющих легкие ранения. В то же время все гражданские люди «выписаны».

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. В то же время, наши защитники сбили вражеские БПЛА «Орлан-10» и «ZALA».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.

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Новости Днепра про ВСУ отбили 57 атак россиян на четырех направлениях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отбили 57 атак россиян на четырех направлениях, - ГенштабРусский

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