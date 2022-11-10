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ВСУ отбили 12 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях — Генштаб

Сегодня 10:00
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Силы обороны Украины продолжают отражать атаки врага, который, в свою очередь, не прекращает обстрелы по всем оперативным направлениям.

Новости Днепра про ВСУ отбили 12 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледарь, Клещиевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

Войска РФ производили обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществили фортификационное оборудование рубежей по отдельным направлениям и вели воздушную разведку.

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населённых пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

Ситуация на оперативных направлениях

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
  • на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гасичевка Черниговской области и Поповка, Петрушевка, Мирополье, Запсилье, Новая Гута, Нововасиловка и Старикове Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Григоровка, Колодязное, Стрелеча, Волчанск, Огурцово и Терново;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Площадка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Спорное, Белогоровка, Макеевка, Невское и Кисловка;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Иванград, Яковлевка, Майорск, Зеленополье и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка и Веселое;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Большая Новоселка, Павловка, Гуляйпольское, Времевка, Железнодорожное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новополь, Малые Щербаки и Полтавка;
  • На Южнобужском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Мирное, Терновые Поды, Сухой Пруд, Золотая Балка и Марганец. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 15 вылетов.

По имеющейся информации, в органы внутренних дел Российской Федерации в городе Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для службы на временно оккупированных территориях Украины. Одновременно на химических предприятиях города проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки регионального подразделения. Это вызывает возмущение работников, у которых и без этого ежемесячно высчитываются средства в поддержку мобилизованных, участвующих в войне на территории Украины.

По уточненной информации, из Херсона прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих. В городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.

На временно оккупированной территории АР Крым, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь. В нем находится до 800 раненых оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 5 БПЛА «Шахед» и 3 «Орланы».

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов.

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Новости Днепра про ВСУ отбили 12 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отбили 12 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях - ГенштабРусский

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