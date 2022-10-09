ВСУ освободили 40 населенных пунктов в Донецкой области

На освобожденных территориях начали восстановление инфраструктуры и меры по стабилизации нужных процессов.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Защитники Украины освободили уже 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской территориальных громадах Донбасса.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и освобождают оккупированные территории от нашествия русской армии.

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