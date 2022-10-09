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ВСУ освободили 40 населенных пунктов в Донецкой области

Сегодня 10:43
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Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и освобождают оккупированные территории от нашествия русской армии.
Новости Днепра про ВСУ освободили 40 населенных пунктов в Донецкой области

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Защитники Украины освободили уже 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской территориальных громадах Донбасса.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

На освобожденных территориях начали восстановление инфраструктуры и меры по стабилизации нужных процессов.

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