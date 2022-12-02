Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ВСУ нанесли потери врагу под Бахмутом и сбили вертолет оккупантов, — Генштаб

ВСУ нанесли потери врагу под Бахмутом и сбили вертолет оккупантов, — Генштаб

Сегодня 19:15
просмотров

Украинские военные нанесли значительные потери российским военным под Бахмутом (Донецкая область), а также сбили вражеский вертолет в Харьковской области.

Новости Днепра про ВСУ нанесли потери врагу под Бахмутом и сбили вертолет оккупантов, - Генштаб

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 13 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения; 4 ракетных удара по гражданским объектам городов Днепр и Запорожье, населенного пункта Заречное Запорожской области и города Константиновка в Донецкой области. Также враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позиции наших войск вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза ракетных ударов захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч и Гай Черниговской области и Нововасиловка, Ходыно, Волковка, Юнаковка и Запсилья в Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глубокое, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Обстрелял районы населенных пунктов Берестово, Вишневое, Двухлетняя, Кисловка, Котляровка и Табаевка в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Также нанес авиаудары неподалеку от Кисловки и Новоселовского.

В Лиманском и Бахмутском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы со всего спектра артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Площадка, Макеевка и Терны Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Опросное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Огневое поражение из артиллерии разных типов получили объекты в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Совершили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Угледара, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Также, неподалеку от Угледара, зафиксированы вражеские авиаудары.

В Запорожском направлении противник усиливает передовые позиции и ведет оборону. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Дорожнянка, Загорное, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожье и Никополь и Шолохово Днепропетровской области.

В Херсонском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии населенные пункты, расположенные на правом берегу реки Днепр, в частности Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Молодежное, Зеленовка и Днепровское Херсонской области. Также оккупанты не прекращают терроризировать обстрелами гражданское население в Херсоне и его пригородах.

В населенном пункте Михайловка, на временно занятой территории Запорожской области, враг с целью обвинения Сил обороны Украины в уничтожении гражданской инфраструктуры поджег здание учебного заведения «Михайловское высшее профессиональное училище».

Противник продолжает нести потери. Так, подтверждено огневое поражение 1 декабря текущего года района сосредоточения живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области, недалеко от населенного пункта Каменское. Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.

В город Горловка Донецкой области, в результате боевых действий на Бахмутском направлении, в период с 30 ноября по 1 декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили 5 пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны врага, 2 состава боеприпасов, 9 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта противника.

Новости Днепра про ВСУ нанесли потери врагу под Бахмутом и сбили вертолет оккупантов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ нанесли потери врагу под Бахмутом и сбили вертолет оккупантов, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ТОП-10 ситуаций с которыми сталкивается каждый в Днепре во время отключения света (МЕМЫ)
    Новости Днепра
    Сегодня 20:00
    ТОП-10 ситуаций с которыми сталкивается каждый в Днепре во время отключения света (МЕМЫ)

    В Днепре аварийные отключения света стали регулярными. Каждый день в…

    Обманул ВСУ на 2 миллиона гривен: в Днепре мужчина продавал гуманитарную помощь
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Обманул ВСУ на 2 миллиона гривен: в Днепре мужчина продавал гуманитарную помощь

    В Днепре будут судить жителя, продававшего гуманитарную помощь для ВСУ.…

    Какие имена дают родители на Днепропетровщине детям, родившимся во время войны
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Какие имена дают родители на Днепропетровщине детям, родившимся во время войны

    В Кривом Роге родители назвали своих новорожденных близнецов, которые родились…

    В «Прибрежном» вандалы сломали самую большую горку в сквере (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:00
    В «Прибрежном» вандалы сломали самую большую горку в сквере (ФОТО)

    К сожалению, среди нас есть люди, которые привыкли только ломать.

    Последние новости

    ТОП-10 ситуаций с которыми сталкивается каждый в Днепре во время отключения света (МЕМЫ)
    ТОП-10 ситуаций с которыми сталкивается каждый в Днепре во время отключения света (МЕМЫ)

    В Днепре аварийные отключения света стали регулярными. Каждый день в новостях можно прочитать, что графики отключений не действуют и когда исчезнет, и появится свет в квартире – не знает никто, это может произойти в любую минуту.

    Сегодня 20:00
    просмотров
    Обманул ВСУ на 2 миллиона гривен: в Днепре мужчина продавал гуманитарную помощь
    Обманул ВСУ на 2 миллиона гривен: в Днепре мужчина продавал гуманитарную помощь

    В Днепре будут судить жителя, продававшего гуманитарную помощь для ВСУ. Также он незаконно переправил мужчин через государственную границу.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Какие имена дают родители на Днепропетровщине детям, родившимся во время войны
    Какие имена дают родители на Днепропетровщине детям, родившимся во время войны

    В Кривом Роге родители назвали своих новорожденных близнецов, которые родились 16 ноября, Мирославом и Мирославой. Таким образом, они подчеркнули единственную мечту для всех украинцев сегодня - мир.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В «Прибрежном» вандалы сломали самую большую горку в сквере (ФОТО)
    В «Прибрежном» вандалы сломали самую большую горку в сквере (ФОТО)

    К сожалению, среди нас есть люди, которые привыкли только ломать.

    Сегодня 18:00
    0
    просмотров
    Нетрадиционный оттенок: Pantone назвал главный цвет 2023 года
    Нетрадиционный оттенок: Pantone назвал главный цвет 2023 года

    Американский Институт цвета Pantone, по традиции, выбрал главный цвет года. В 2023 году им будет "нетрадиционный оттенок для нетрадиционного времени" под названием PANTONE 18-1750 Viva Magenta.

    Сегодня 17:43
    просмотров
    Танкист 93-й холодноярской бригады получил «Золотой крест»
    Танкист 93-й холодноярской бригады получил «Золотой крест»

    Танкист 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей, позывной "НШ", получил награду "Золотой крест" от Министра обороны Украины Алексея Резникова.

    Сегодня 17:30
    1
    просмотров
    После полугодового перерыва возобновит движение поезд из Львова в Днепр: как будет курсировать
    После полугодового перерыва возобновит движение поезд из Львова в Днепр: как будет курсировать

    Укрзализныця вернула поезд из Днепра во Львов.

    Сегодня 17:21
    просмотров
    В Днепре ответили, «сгорят» ли проездные на электротранспорт, который сейчас не работает
    В Днепре ответили, «сгорят» ли проездные на электротранспорт, который сейчас не работает

    В департаменте транспорта горсоветы ответили, что делать владельцам проездных билетов и компенсируют ли им потерянные дни.

    Сегодня 16:48
    0
    просмотров
    Табло не горят: курсирует ли электротранспорт в Днепре
    Табло не горят: курсирует ли электротранспорт в Днепре

    В Днепре, как и по всей Украине, проблемы с электроснабжением.

    Сегодня 16:29
    3
    просмотров
    На Победе в посадке возле реки люди пилят деревья, чтобы топить
    На Победе в посадке возле реки люди пилят деревья, чтобы топить

    Враг продолжает обстреливать критическую инфраструктуру, из-за чего у украинцев исчезает свет, а иногда и вода, и тепло.

    Сегодня 15:52
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх