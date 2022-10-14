ВСУ готовятся к возможному нападению армии рф через три области

Украина готовится к возможному нападению россиян через три области из-за поставок западного оружия.

Об этом сообщает командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергейя Наев.

Армия рф может напасть с территории Беларуси через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, которые при полномасштабном вторжении не атаковали. Украина должна быть готова к такому, так как одна из задач агрессора — прервать пути поставок западного оружия, которое Украина получает от партнеров, говорит Наев.

«Мы понимаем, как действовать, и принимаем те меры, которые необходимо принять», — сказал генерал-лейтентант.

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