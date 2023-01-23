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ВСУ атаковали вражеский склад логистики, а РФ продолжает наступление на Донбассе, — Генштаб

Сегодня 21:15
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Российская армия продолжает наступать в отдельных направлениях в Донецкой области, а Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский склад логистики оккупантов.

Новости Днепра про ВСУ атаковали вражеский склад логистики, а РФ продолжает наступление на Донбассе, - Генштаб

Захватчики на протяжении суток нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам (2 ракеты были уничтожены нашей ПВО) и 18 авиационных ударов. Также враг провел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине. Враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены. На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском — обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка, Бояро-Лежачи и Стукаловка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Каменка и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали районы Макеевки, Площадки, Кременной, Дибровы и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали, в частности, Камышеваха Донецкой области, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз под огонь РСЗО попали Антоновка и Херсон.

Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В течение 20-21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков. По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные. Кроме того, уничтожены 9 единиц вооружения и военной техники разного типа (танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль «Тигр»). Еще 4 единицы повреждены.

С начала января этого года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Местные больницы переполнены. Все тяжелые раненые концентрируются по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения.

В ряде населенных пунктов Северодонецкого района Луганской области российские оккупанты всячески пытаются информационно изолировать местное население, в частности, украинское телевидение и мобильная связь недоступны.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Также, наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 3 района сосредоточения оккупантов и вражеский склад логистики.

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Новости Днепра про ВСУ атаковали вражеский склад логистики, а РФ продолжает наступление на Донбассе, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ атаковали вражеский склад логистики, а РФ продолжает наступление на Донбассе, - ГенштабРусский

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