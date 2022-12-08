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ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб

Сегодня 19:45
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Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли удар по району сосредоточения артиллерии российских оккупантов.

Новости Днепра про ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, - Генштаб

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В очередной раз удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Хриновка и Гремяч Черниговской области и Середина-Буда и Чернецкое Сумской области.

На Слобожанском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двухлетняя и Каменка Харьковской области. Авиационный удар оккупанты нанесли неподалеку от Каменки.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил обстрелы по районам населенных пунктов Берестово, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Песчаное Луганской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам тридцати населенных пунктов. Среди них — Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Благодатное, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спирное, Клищиевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское.

В Новопавловском направлении враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы двадцати двух населенных пунктов. В частности, это – Времовка и Новополь Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области. Также оккупанты задействовали авиацию для ударов по районам Малых Щербаков и Степного.

В Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов семнадцати населенных пунктов. Среди них – Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львов, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское и Антоновка Херсонской области и окрестности города Херсон.

На территории Российской Федерации распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины, а именно предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих вооруженных сил российской федерации от 700 до 1 тысячи долларов США.

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти проводят реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллиона российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.

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Новости Днепра про ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, - ГенштабРусский

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