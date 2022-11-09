ВСУ атаковали восемь позиций россиян и две вражеских системы ПВО, — Генштаб

В течение суток противник нанес 8 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Удары противника подверглись районам более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной Русско-Белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Северском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БПЛА;
на Слобожанском направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БПЛА;
на Купянском и Лиманском направлениях — по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;
на Бахмутском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Нью-Йорк и Южное;
на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка и Каменское;
На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 50 вылетов.
Авиация сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удара. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.
Также наши воины в разных направлениях сбили 5 БПЛА «Шахед» и 2 «Орланы».
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 радиоэлектронной станции борьбы и другие важные военные объекты противника.
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