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ВСУ атаковали позиции вражеской артиллерии и уничтожили два склада боеприпасов, — Генштаб

Сегодня 19:45
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Украинские военные атаковали район сосредоточения вражеской артиллерии и уничтожили два состава боеприпасов оккупантов.

Новости Днепра про ВСУ атаковали позиции вражеской артиллерии и уничтожили два склада боеприпасов, - Генштаб

За сутки от ракетных ударов и БПЛА противника пострадали жилые дома и другие гражданские объекты города Коростень Житомирской области и ряд населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, обстрелы из реактивных систем залпового огня подверглись жилым кварталам города Курахово Донецкой области.

В дальнейшем сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксированы недалеко от Стрелечей, Терновой, Старицы, Волчанских Хуторов и Чугуновки Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское Луганской области и Терны и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомы.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огненное поражение вблизи Времивки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя и Железнодорожного в Запорожской области.

В Херсонском направлении враг обороняется. Под артиллерийский огонь попали более 10 населенных пунктов, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны Херсонской области и окрестности Херсона.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

За сутки наши воины сбили ударный БПЛА типа «Shahed-136». Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.

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Новости Днепра про ВСУ атаковали позиции вражеской артиллерии и уничтожили два склада боеприпасов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ атаковали позиции вражеской артиллерии и уничтожили два склада боеприпасов, - ГенштабРусский

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