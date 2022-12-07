ВСУ атаковали позиции вражеской артиллерии и уничтожили два склада боеприпасов, — Генштаб

За сутки от ракетных ударов и БПЛА противника пострадали жилые дома и другие гражданские объекты города Коростень Житомирской области и ряд населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, обстрелы из реактивных систем залпового огня подверглись жилым кварталам города Курахово Донецкой области.
В дальнейшем сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксированы недалеко от Стрелечей, Терновой, Старицы, Волчанских Хуторов и Чугуновки Харьковской области.
На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское Луганской области и Терны и Лиман Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомы.
В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес огненное поражение вблизи Времивки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя и Железнодорожного в Запорожской области.
В Херсонском направлении враг обороняется. Под артиллерийский огонь попали более 10 населенных пунктов, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны Херсонской области и окрестности Херсона.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
За сутки наши воины сбили ударный БПЛА типа «Shahed-136». Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.
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