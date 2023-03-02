ВСУ атаковали позиции личного состава оккупантов и уничтожили склад боеприпасов РФ, — Генштаб

Украинские военные продолжают атаковать позиции личного состава оккупантов, а также уничтожили склад боеприпасов РФ.

В течение суток противник нанес 24 авиационных удара по позициям наших войск и 3 ракетных удара по городам Времен Яр Донецкой области и Запорожья. В результате террористического акта повреждены жилые дома и жертвы среди гражданского населения.

Враг совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник содержит подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Рыжевка, Хотинь, Стецьковка и Славгород Сумской области и районов 15 населённых пунктов Харьковской области. Среди них — Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово и Стрелка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного в Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. В частности, это — Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная Луганской области и Раздолевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Подверглись обстрелам Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеские обстрелам подверглись районам 15 населенных пунктов. Среди них — Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. В частности это — Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые «кадетские классы», начиная с первого класса. Для этих учащихся обязательно носить униформу и дополнительные занятия по «патриотическому» воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им больше 50 лет. Для легализации, согласно российскому законодательству, их автоматически относят на заочную форму обучения в профильные учреждения высшего образования в Российской Федерации.

Противник ужесточил фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

Наша авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 состав боеприпасов противника.

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