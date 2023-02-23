Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вступ-2023: какие обязательные предметы будут на НМТ сдавать школьники Днепра

Сегодня 14:32
просмотров

Школьники Днепра снова будут сдавать НМТ.

Новости Днепра про Вступ-2023: какие обязательные предметы будут на НМТ сдавать школьники Днепра

Как сообщил министр образования Сергей Шкарлетт, в Раде поддержали закон, определяющий формат вступления в 2023 году.

Выпускники 11 класса не будут сдавать ДПА, а вступительное испытание проведут в формате НМТ.

Какие предметы будут сдавать выпускники

На НМТ будут задания по трем предметам. Обязательные – украинский язык и математика. Выпускники могут выбрать третий предмет – историю Украины, иностранный язык, биологию, физику или химию. Тестирование будет проходить в течение одного дня.

В тестах будут задания, разработанные для ВНО, поэтому готовиться нужно по соответствующей программе. УОЦЯО обещает к маю 2023 года подготовить демонстрационный вариант теста.

В тесте будет 30 заданий по украинскому языку, 22 – по математике. Из дополнительных: история – 30, иностранный язык – 32, физика – 20, биология и химия – 30. Написать НМТ выпускник должен за 180 минут.

НМТ будет проходить в две сессии. Основная – в июне, дополнительная – июнь/июль.

Напомним, ранее ДПА отменили для учащихся 4 и 9 классов.

Читайте также:

Новости Днепра про Вступ-2023: какие обязательные предметы будут на НМТ сдавать школьники ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Вступ-2023: какие обязательные предметы будут на НМТ сдавать школьники ДнепраРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Календарь Великого поста 2023: когда начинается и что можно есть
    Новости Днепра
    Сегодня 14:55
    Календарь Великого поста 2023: когда начинается и что можно есть

    С 27 февраля у православных христиан начинается Великий пост. Длиться…

    Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика
    Новости Днепра
    Сегодня 14:01
    Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика

    Пушистик залез на дерево на девятиметровую высоту.

    Шесть колес и расход 120 литров: как выглядит машина за 72 млн грн, которую продают в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    Шесть колес и расход 120 литров: как выглядит машина за 72 млн грн, которую продают в Днепре (ФОТО)

    Машина для многих водителей является средством самовыражения. Обычный автомобиль может…

    Выбросили на пустырь у дач: в Днепре в помощи нуждается рыжая кошечка Фокси, у которой гниет лапка
    Новости Днепра
    Сегодня 12:26
    Выбросили на пустырь у дач: в Днепре в помощи нуждается рыжая кошечка Фокси, у которой гниет лапка

    В Днепре спасают рыжую кошечку Фокси.

    Последние новости

    В Каменском из-за взрыва в доме женщине оторвало две ноги: появились подробности инцидента
    В Каменском из-за взрыва в доме женщине оторвало две ноги: появились подробности инцидента

    Вчера, 22 февраля, в Каменском в частном доме по улице Ромашковой раздался взрыв.

    Сегодня 15:30
    0
    просмотров
    За день «До» Зеленский опубликовал 10 страшных фото с начала полномасштабной войны
    За день «До» Зеленский опубликовал 10 страшных фото с начала полномасштабной войны

    До 24 февраля Владимир Зеленский напомнил, что мы пережили за этот год.

    Сегодня 15:10
    просмотров
    Календарь Великого поста 2023: когда начинается и что можно есть
    Календарь Великого поста 2023: когда начинается и что можно есть

    С 27 февраля у православных христиан начинается Великий пост. Длиться он будет до 15 апреля включительно и завершиться Пасхальным воскресеньем, когда все, кто постился смогут разговеться.  Суть его не только в ограничениях в пище, а в том, чтобы очиститься духовно,…

    Сегодня 14:55
    просмотров
    Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика
    Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика

    Пушистик залез на дерево на девятиметровую высоту.

    Сегодня 14:01
    1
    просмотров
    «Вернем все, найдем каждого»: в оккупированном Крыму на радио крутили обращение Буданова (ВИДЕО)
    «Вернем все, найдем каждого»: в оккупированном Крыму на радио крутили обращение Буданова (ВИДЕО)

    В оккупированном Крыму слышали обращение Буданова.

    Сегодня 13:53
    просмотров
    Буданов рассказал, изменился ли его прогноз об окончании войны летом
    Буданов рассказал, изменился ли его прогноз об окончании войны летом

    Дай Бог!

    Сегодня 13:33
    0
    просмотров
    Трухин написал заявление о сложении мандата, после того как признал свою вину в суде
    Трухин написал заявление о сложении мандата, после того как признал свою вину в суде

    Трухин подал в отставку.

    Сегодня 13:14
    просмотров
    В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернут
    В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернут

    Сегодня, 23 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:58
    1
    просмотров
    В одном из районов Днепропетровщины изменили длительность комендантского часа
    В одном из районов Днепропетровщины изменили длительность комендантского часа

    В Никопольском районе сменили продолжительность комендантского часа.

    Сегодня 12:46
    просмотров
    Шесть колес и расход 120 литров: как выглядит машина за 72 млн грн, которую продают в Днепре (ФОТО)
    Шесть колес и расход 120 литров: как выглядит машина за 72 млн грн, которую продают в Днепре (ФОТО)

    Машина для многих водителей является средством самовыражения. Обычный автомобиль может «обрастать» большим количеством довесов, спойлеров и прочего, главное лишь бы он отличался от остальных своих «собратьев» на дороге. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-3 самых необычных машин на продажу в Днепре.

    Сегодня 12:36
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх