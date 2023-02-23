Вступ-2023: какие обязательные предметы будут на НМТ сдавать школьники Днепра

Как сообщил министр образования Сергей Шкарлетт, в Раде поддержали закон, определяющий формат вступления в 2023 году.
Выпускники 11 класса не будут сдавать ДПА, а вступительное испытание проведут в формате НМТ.
Какие предметы будут сдавать выпускники
На НМТ будут задания по трем предметам. Обязательные – украинский язык и математика. Выпускники могут выбрать третий предмет – историю Украины, иностранный язык, биологию, физику или химию. Тестирование будет проходить в течение одного дня.
В тестах будут задания, разработанные для ВНО, поэтому готовиться нужно по соответствующей программе. УОЦЯО обещает к маю 2023 года подготовить демонстрационный вариант теста.
В тесте будет 30 заданий по украинскому языку, 22 – по математике. Из дополнительных: история – 30, иностранный язык – 32, физика – 20, биология и химия – 30. Написать НМТ выпускник должен за 180 минут.
НМТ будет проходить в две сессии. Основная – в июне, дополнительная – июнь/июль.
Напомним, ранее ДПА отменили для учащихся 4 и 9 классов.
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