Вступ-2023: какие обязательные предметы будут на НМТ сдавать школьники Днепра

Школьники Днепра снова будут сдавать НМТ.

Как сообщил министр образования Сергей Шкарлетт, в Раде поддержали закон, определяющий формат вступления в 2023 году.

Выпускники 11 класса не будут сдавать ДПА, а вступительное испытание проведут в формате НМТ.

Какие предметы будут сдавать выпускники

На НМТ будут задания по трем предметам. Обязательные – украинский язык и математика. Выпускники могут выбрать третий предмет – историю Украины, иностранный язык, биологию, физику или химию. Тестирование будет проходить в течение одного дня.

В тестах будут задания, разработанные для ВНО, поэтому готовиться нужно по соответствующей программе. УОЦЯО обещает к маю 2023 года подготовить демонстрационный вариант теста.

В тесте будет 30 заданий по украинскому языку, 22 – по математике. Из дополнительных: история – 30, иностранный язык – 32, физика – 20, биология и химия – 30. Написать НМТ выпускник должен за 180 минут.

НМТ будет проходить в две сессии. Основная – в июне, дополнительная – июнь/июль.

Напомним, ранее ДПА отменили для учащихся 4 и 9 классов.

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