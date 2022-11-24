Вспоминайте правила: в Днепре на перекрестках будут работать регулировщики

И пешеходы, и велосипедисты должны знать, что означают движения инспектора патрульной полиции, регулирующего движение на проезжей части, и неукоснительно соблюдать их! – отмечают полицейские.

Сигналы регулировщика должны соблюдать все участники дорожного движения, а не только водители.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре в час пик при отключении светофоров патрульные полицейские будут осуществлять регулирование дорожного движения.

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