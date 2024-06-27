«Всегда любил играть на подоконнике»: на Днепропетровщине 5-летний мальчик выпал из окна

В Кривом Роге в Днепропетровской области мальчик выпал из окна 2-го этажа.

Недавно в Кривом Роге ребенок выпал из окна 2-го этажа. Как рассказала медик Татьяна Романчук, родители в тот момент находились дома вместе с другими детьми.

Получив вызов, врачи скорой немедленно прибыли на место. Ребенка осмотрели и забрали в больницу. Отец рассказал, что 5-летний сын любил играть на подоконнике, но до этого все было хорошо.

Врачи диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму и повреждение конечностей.

“Зачастую такие печальные случаи бывают тогда, когда ребенок остается в комнате без присмотра взрослых. А еще – не поощряйте детей играть на подоконниках. Также не стоит забывать, что «москитная» сетка не выдержит вес любого ребенка, а значит, не спасет его от падения”, — говорится в сообщении.

Медики рекомендуют устанавливать на окна ручки с замком, если в семье есть дети.

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