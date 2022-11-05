Все тело в ранах: в Днепре спасают 18-летнего парня, который подорвался на снаряде Донецкой области

Историю молодого человека рассказал гендиректор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.
По словам Рыженко, в больницу Мечникова доставили 18-летнего парня из Донбасса, который взорвался на снаряде прямо на улице своего города.
Его зовут Никита – гражданский, студент. Во время этого трагического случая он получил множественные огнестрельные осколочные ранения лица, грудной клетки, спины, брюшной стенки. У него рваные раны лица, носа, ушиб правого легкого. Переломы верхних и нижних конечностей.
К восьми утра днепровские хирурги провели сложную операцию.
Мать, отец и сестра под операционной всю ночь рыдали. Хирурги счастливы, что спасли еще одну молодую жизнь. Переполненные реанимации Мечникова сегодня дают шанс воскреснуть, – поделился гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко
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Яна Юхименко
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