Все тело в гниющих ранах: в Днепре помощь нужна кошке, которой пытались оторвать лапу

По словам зооволонтерки Ольги Уманчик, кошечке кто-то пытался оторвать лапу. В клинику животное привезли в ужасном состоянии. Все тело четырехлапой в ранах, которые начали гнить. Кожа вымазана зеленкой и марганцовкой.
Об этом Ольга рассказала на своей Facebook-странице.
Ветеринары вызвались взяться за лечение животного, но чтобы поставить Лапку на ноги, необходимо собрать около 10 тысяч гривен. Эти средства пойдут на лекарства и оплату пребывания в стационаре.
Кроме этого у кошки диагностировали вирусный кальцевироз, из-за которого у животного сгнила половина языка. По словам волонтерки, четырехлапая воняет гноем. Несмотря на тяжелые ранения, Лапка остается в сознании и надеется на спасение.
Без нормального лечения кошка умрет. Если у вас есть возможность помочь финансово бедной Лапке, то средства на ее спасение можно перечислить по реквизитам ниже.
Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карточки для помощи:
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчетный счет PrivatBank
Ибо БФ МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЕГРПОУ/ИНН: 40416474
МФО: 305299
Назначение «Благотворительная помощь для кошечки Лапки»
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